Першокурсники керченського коледжу пожертвували собою, захищаючи студенток від вбивці – свідок (відео)

Парубки почали жбурляти у стрільця каміння, аби відволікти його та викликати вогонь на себе.

Під час нападу на коледж в окупованій Керчі четверо першокурсників ціною власних життів врятували від загибелі інших підлітків, переважно дівчат.

Читайте такожЯк після армагеддону: опубліковано фото з коледжу в Керчі, де сталося масове вбивство

Про це російському агентству ТАСС розповів студент коледжу, свідок трагедії Артур Колесник.

«Хлопці-першокурсники, які щойно випустилися з 9 класу, вони тільки вступили, відучилися два місяці. І коли сталася ця трагедія, хлопці почали жбурляти у нього каміння [у вбивцю - ред.], тому що за його спиною відходили інші діти. Групи, переважно дівчаток. Хлопці вирішили викликати вогонь на себе, щоб він відволікся, щоб дівчатка змогли хоч якось втекти. І наразі, усі четверо, загинули», – розповів він.

Очевидець стрілянини в Керчі розповів про чотирьох першокурсників, які героїчно загинули, захищаючи дівчат від стрільця.



Відео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.