Все в крові, у стінах - кулі: ЗМІ показали коридор, де керченський вбивця розстрілював своїх однокурсників (відео 18+)
У мережі показали, як зараз виглядає Керченський технологічний технікум (територія анексованого Криму), де 17 жовтня сталося масове вбивство.
Опублікував відеозапис Telegram-канал Mash.
Коридор, в якому ймовірний вбивця Росляков розстрілював однокурсників, весь залитий кров'ю. У стінах коридору і класів застрягли кулі.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.
У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.