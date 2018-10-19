У Києві автобус проїхався по чоловікові, який стікав кров'ю на дорозі (фото, відео)

Загиблий чоловік лежав на дорозі з травмою голови, яку отримав у результаті бійки.

У Києві на вулиці Кибальчича, 5 автобус №46 переїхав чоловіка, який лежав без свідомості на дорозі.

Інцидент стався о 05:00 біля школи №224, повідомляє "Інформатор".

За даними поліції, зав'язалася бійка, в якій загиблий отримав травму голови. У несвідомому стані чоловіка залишили на дорозі. Водій автобуса №46 не помітив лежачого на асфальті і скоїв наїзд.

Чоловікові було близько 35-40 років. Слідство стверджує, що причиною смерті стала втрата великої кількості крові через травму. Поліція опитала водія автобуса на місці події.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня в Харкові поліцейські збили жінку на переході.