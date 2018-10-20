На Черкащині в ДТП потрапила група школярів, загинула дитина (відео)

17 дітей та троє дорослих, поверталися додому з Умані, де вони були на екскурсії.

На Черкащині під Жашковом сталася смертельна ДТП, в яку потрапила група дітей.

Про це повідомив у Facebook помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко.

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За його словами, близько 16:20 на 155 кілометрі траси Київ-Одеса зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка. На момент зіткнення у салоні автобуса перебувала організована група школярів із селища Рокитне Київської області.

"Двоє 13 річних дівчаток потрапили до лікарні. Загалом, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії", - написав він.

Згодом стало відомо, що до лікарні потрапив також водій автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Також одна з дівчаток, що постраждала внаслідок ДТП, померла не приходячи до тями.

Раніше на Одещині одразу п'ять автівок зіткнулися у смертельній ДТП.