На Одещині одразу п'ять автівок зіткнулися у смертельній ДТП (фото, відео)

Внаслідок аварії загинув водій однієї з автівок.

Вранці на трасі Одеса-Рені біля с.Мирне зіткнулися одразу п'ять легкових автомобілів.

Водій однієї з автівок загинув. Щоб дістати тіло з понівеченого авто викликали рятувальників, повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій області.

"До місця виклику о 08:00 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місті ДТП працівниками ДСНС надана допомога по вилученню тіла загиблого водія "Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці під Києвом у ДТП потрапив автобус з акторами "Дизель шоу". Внаслідок аварії відома українська актриса Марина Поплавська загинула.