На Одещині одразу п'ять автівок зіткнулися у смертельній ДТП (фото, відео)
12:46, 20 жовтня 2018Інциденти
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Внаслідок аварії загинув водій однієї з автівок.
На Одещині п'ять автівок зіткнулися у смертельній ДТП / фото odesa.dsns.gov.ua
Вранці на трасі Одеса-Рені біля с.Мирне зіткнулися одразу п'ять легкових автомобілів.
Водій однієї з автівок загинув. Щоб дістати тіло з понівеченого авто викликали рятувальників, повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій області.
"До місця виклику о 08:00 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місті ДТП працівниками ДСНС надана допомога по вилученню тіла загиблого водія "Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.
Тіло загиблого водія "Daewoo" довелося витягувати рятувальникам / фото odesa.dsns.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці під Києвом у ДТП потрапив автобус з акторами "Дизель шоу". Внаслідок аварії відома українська актриса Марина Поплавська загинула.
На Одещині зіштовхнулися одразу п'ять машин
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