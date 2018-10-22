Переломи ребер, пальців і розрив зв'язок: у "Дизель шоу" розповіли про травми постраждалих у смертельній ДТП акторів
У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом, в якому загинула актриса гумористичного "Дизель Шоу" Марина Поплавська, постраждали 8 акторів.
"Страшна аварія принесла багато горя акторам і команді "Дизель Шоу", і всім українцям, хто дивиться і любить наше шоу, і наших талановитих акторів", - сказано в їхньому повідомленні на офіційній сторінці в Facebook.
На сьогоднішній день стало відомо, що:
1. У Жені Гашенко два переломи пальців ніг
2. У Максима Неліпи переломи двох ребер і пальця ноги
3. У Олександра Бережка два переломи на нозі
4. У Євгена Сморигина вивих пальця, розрив зв'язок і компресійний перелом хребця.
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5. Олегу Іваниці зашивали язик.
6. Вікторія Булітко отримала множинні забої.
Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.