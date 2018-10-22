В одеській Аркадії згорів ресторан (фото, відео)
13:26, 22 жовтня 2018Інциденти
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У інциденті ніхто не постраждав, причини пожежі встановлюються.
В Одесі згоріла дерев'яна будівля ресторану / фото Думська
На вулиці Генуезькій в Одесі вранці 22 жовтня згорів ресторан Gastromania.
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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України в Одеській області, інформація про пожежу в кафе надійшла в службу порятунку о 04:57. Рятувальники зафіксували загорання одноповерхового дерев'яного будинку на площі 80 квадратних метрів.
Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу у 05:49. Загиблих і постраждалих немає.
Причина загоряння встановлюється.
Думська
18 жовтня повідомлялося, що в Одесі на узбережжі Чорного моря під час масштабної пожежі згоріли 16 куренів (невеликих будинків для відпочинку) та 2-поверхова адміністративна будівля.
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