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Пекельна "м'ясорубка" у метро Рима: з'явилися подробиці й моторошні кадри аварії (фоторепортаж, відео)

10:43, 24 жовтня 2018
Інциденти
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З'явилися уточнені дані щодо потерпілих у римському метро. 16 російських уболівальників госпіталізували.

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Вісьмох вже виписали, повідомляє Телеграм-канал Mash. "Вночі найважчим зробили операцію, зараз оперують ще двох. Стан у всіх стабільний", - йдеться у повідомленні.

"Хороша новина: хлопцеві з Росії, який постраждав найбільше - не будуть ампутувати ногу. Римські лікарі його оглянули й вирішили, що в цьому немає необхідності", - додали в Mash.

Те, що ескалатор почав дуже швидко рухатися, повідомив вболівальник Телеграм-каналу Mash.

"Дуже багато людей, всі стрибали один на одного", – сказав очевидець події.

"Тобто у нас люди спливали кров'ю, ми перетягували ноги ременями, допомагали постраждалим, хто як міг", – поскаржився очевидець в ефірі телеканалу"Матч ТВ".

Увага! Відео містить нецензурну лексику і моторошні кадри

Нагадаємо, інцидент стався на станції метро Repubblica, коли фанати російського футбольного клубу ЦСКА, які приїхали на матч Ліги чемпіонів УЄФА з римським клубом "Рома", стрибаючи на ескалаторі, спричинили його поломку. До лікарні було госпіталізовано 24 особи, серед яких італійці. Одній людині частково ампутували стопу.

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Теги: #метро#аварія#Рим