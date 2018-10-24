У Москві на ходу розірвало потяг (фото)
12:00, 24 жовтня 2018Інциденти
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Всередині поїзда перебували пасажири.
Постраждалих унаслідок аварії немає / фото Mash
У Москві на ходу розірвався поїзд "Ластівка". Між вагонами зруйнувалася зчіпка.
Аварія сталася 17 жовтня на під'їзді до станції "Лужники", повідомляє Телеграм-канал Mash.
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"Поїзд екстрено зупинили. Виявилося, що між вагонами зруйнувалася зчіпка й порвалася гармошка. Всередині поїзда перебували пасажири, але, на щастя, ніхто не постраждав. Дуже погані спецефекти", йдеться у повідомленні.
Як повідомляли ЗМІ, внаслідок аварії на ескалаторі в римському метро перед футбольним матчем Рома (Італія) - ЦСКА (Росія) 23 жовтня постраждали десятки вболівальників, серед них - четверо громадян України.
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