У Франції вбили українця: тіло знайшли лише через місяць після зникнення (відео)

Відомо, що українця вбито, однак подробиці розслідування злочину правоохоронці поки що не розголошують.

У Франції знайшли тіло зниклого місяць тому українця.

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Як повідомляють ЗМІ, 29-річний чоловік з Тернопільщини працював на будівництві у Парижі, йдеться в сюжеті ТСН.

Українець разом з односільчанином винаймав квартиру у передмісті, яке відомо високим рівнем злочинності. 8 вересня українець не повернувся з роботи додому. Його тіло місцева поліція знайшла лише цього місяця.

Відомо, що українця вбито, однак подробиці розслідування злочину правоохоронці поки що не розголошують.