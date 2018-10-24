У Франції вбили українця: тіло знайшли лише через місяць після зникнення (відео)
13:29, 24 жовтня 2018Інциденти
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Відомо, що українця вбито, однак подробиці розслідування злочину правоохоронці поки що не розголошують.
8 вересня українець не повернувся з роботи додому / скріншот відео ТСН
У Франції знайшли тіло зниклого місяць тому українця.
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Як повідомляють ЗМІ, 29-річний чоловік з Тернопільщини працював на будівництві у Парижі, йдеться в сюжеті ТСН.
Українець разом з односільчанином винаймав квартиру у передмісті, яке відомо високим рівнем злочинності. 8 вересня українець не повернувся з роботи додому. Його тіло місцева поліція знайшла лише цього місяця.
Відомо, що українця вбито, однак подробиці розслідування злочину правоохоронці поки що не розголошують.
У Франції знайшли тіло зниклого місяць тому українця
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