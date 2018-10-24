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У Франції вбили українця: тіло знайшли лише через місяць після зникнення (відео)

13:29, 24 жовтня 2018
Інциденти
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8 вересня українець не повернувся з роботи додому / скріншот відео ТСН

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Як повідомляють ЗМІ, 29-річний чоловік з Тернопільщини працював на будівництві у Парижі, йдеться в сюжеті ТСН.

Українець разом з односільчанином винаймав квартиру у передмісті, яке відомо високим рівнем злочинності. 8 вересня українець не повернувся з роботи додому. Його тіло місцева поліція знайшла лише цього місяця.

Відомо, що українця вбито, однак подробиці розслідування злочину правоохоронці поки що не розголошують.

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Теги: #вбивство#Франція