"Сталінський патріархат": храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами з радянським диктатором (фото)

Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ МП у Львові.

Храм УПЦ МП у львівському мікрорайоні Сихів завісили плакатами із зображенням Йосипа Сталіна та написами «Сталінський патріархат».

Як повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ МП, інцидент стався в ніч з 20 на 21 жовтня.

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«Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ, який розташований тут, листівками із зображенням Сталіна і написами «Сталінський патріархат». Нагадаємо, що в лютому цього року цей храм постраждав внаслідок підпалу, і зараз відновлюється коштом парафіян. Винуватців злочину не знайшли, і ось дім Божий знову піддався нарузі», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що президент України Петро Порошенко «особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина яку Церкву відвідувати і мирне вирішення усіх проблем, що виникнуть в перехідний період».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

14 жовтня патріарх Філарет заявив, що в Москві піднявся переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві, і передбачив протидію на шляху об'єднання трьох українських православних церков в одну.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», і не втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.

Порошенко запевнив, що до Єдиної помісної церкви України ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць.