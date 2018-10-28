Отруїлися чадним газом: в Одесі знайшли тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки

Попередньо встановлено, що причиною смерті є отруєння чадним газом.

В Одесі поліція встановлює обставини смерті чоловіка і 8-річної дитини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, тіла загиблих 27 жовтня виявив у будинку, розташованому в Суворовському районі міста, їхній родич.

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«Виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що причиною смерті є отруєння чадним газом», - зазначили у відділі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо подія кваліфікується за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде призначено низку експертиз.

Зазначається, що в даний час правоохоронці та судмедексперти продовжують працювати на місці. Встановлюються всі обставини події.