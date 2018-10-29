МВС викрило псевдоактивіста Віктора Зайця, який під прикриттям нардепів шантажував політиків і бізнесменів

Нацполіція затримала в Києві групу зловмисників, яку очолював двічі засуджений Віктор Заєць.

Злочинці під виглядом громадських активістів і борців з корупцією вимагали гроші з бізнесменів, політиків і журналістів. Суми коливалися від 10 до 500 тисяч доларів.

Як повідомляє видання Українська правда, організатора Віктора Зайця поліцейські затримали після вимагання грошей з чергової жертви. Є підстави вважати, що злочинну групу прикривали окремі народні депутати.

Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію «ВО «Всеукраїнський союз народних реформ», яка нібито займалася боротьбою з корупцією. Так звані громадські активісти збирали компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. Потім вони їх шантажували, вимагаючи гроші за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, яка насправді була сфальсифікованою.

Якщо потерпілі відмовлялися, погрожували фізично розправою їм та їхнім рідним.

В поле зору правоохоронців Віктор Заєць потрапив після того, як в Нацполіцію надійшло ряд заяв про те, що, представляючись головою «ВО «Всеукраїнський союз народних реформ», він пропонує журналістам, які працюють в інтернет-виданнях, публікувати ряд компрометуючих матеріалів на політиків і бізнесменів. Як написала в своїй заяві одна з постраждалих, за нерозголошення даних, нібито отриманий гонорар і нерозповсюдження аудіозаписи розмови зустрічі Заєць вимагав 25 тисяч доларів. У разі звернення до правоохоронців погрожував фізичною розправою щодо журналіста і його сім'ї.

У зв'язку з численними фактами поширення наклепницької інформації і втручання в особисте життя громадян України група депутатів від БПП звернулася до Міністерства юстиції. Парламентарії попросили зупинити тиск і рейдерство на громадян України з боку «ВО «Всеукраїнський союз народних реформ». А також перевірити діяльність «Всеукраїнського союзу народних реформ» на предмет її відповідності із Законом України «Про громадські об'єднання».

Також з'ясувалося, що Віктор Заєць раніше двічі судимий - за статтями 83 і 194 КК України за незаконне заволодіння матеріальними цінностями і транспортним засобом (кримінальна справа №08-7960), а також за статтею 189 за вимагання (кримінальну справу №01-12477).

Скарги на нього надходили і від підприємців.

Зараз Віктор Заєць перебуває у СІЗО без права внесення застави. Його та інших учасників злочинної групи підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів. Зокрема, погроза насильства потерпілому та його близькими родичам, обмеження прав, свобод та законних інтересів громадян України, розголошення відомостей, які потерпілий та його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), поєднаному з насильством, небезпечним для здоров’я потерпілого, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації. Слідству також з’ясовуватиме, чи причетні до злочинів високопосадовці.