У Харкові через сварку в кафе двоє чоловіків до смерті забили третього
У Харкові сварка між відвідувачами кафе завершилася бійкою, внаслідок якої один з її учасників помер у лікарні.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
В одному кафе між відвідувачами виник конфлікт, під час якого двоє чоловіків жорстоко побили третього.
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Постраждалого госпіталізували до лікарні, де в нього виявили важку черепно-мозкову травму. Через деякий час він помер.
"Правоохоронці встановили двох чоловіків 30 і 39 років, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину. Їм оголошено про підозру у нанесенні тяжких тілесних пошкоджень, які спричинили смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.
Підозрювані заарештовані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, в місті Чорноморське Одеської області 28 жовтня побили медиків швидкої допомоги, які прибули за викликом до пенсіонерки.