У Харкові через сварку в кафе двоє чоловіків до смерті забили третього

Постраждалого госпіталізували до лікарні, де в нього виявили важку черепно-мозкову травму.

У Харкові сварка між відвідувачами кафе завершилася бійкою, внаслідок якої один з її учасників помер у лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

В одному кафе між відвідувачами виник конфлікт, під час якого двоє чоловіків жорстоко побили третього.

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Постраждалого госпіталізували до лікарні, де в нього виявили важку черепно-мозкову травму. Через деякий час він помер.

"Правоохоронці встановили двох чоловіків 30 і 39 років, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину. Їм оголошено про підозру у нанесенні тяжких тілесних пошкоджень, які спричинили смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані заарештовані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в місті Чорноморське Одеської області 28 жовтня побили медиків швидкої допомоги, які прибули за викликом до пенсіонерки.