В Одеській області побили медиків швидкої допомоги, які прибули за викликом до пенсіонерки

В місті Чорноморське Одеської області сьогодні, 28 жовтня, побили медиків швидкої допомоги, які прибули за викликом до пенсіонерки.

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Як повідомили УНІАН у міському відділенні поліції, НП сталася о 3.00, коли бригада «швидкої допомоги» прибула за викликом, що надійшов з адреси проспект Миру, 15-а.

«Той, хто телефонував на лінію «103» повідомив, що потрібна допомога жінці похилого віку. При вході в житло на медиків накинувся чоловік, як з'ясувалося, який був син тієї самої пацієнтки і почав завдавати ударів медпрацівникам, які прибули за викликом», - розповіли в поліції.

Коли на місце прибули правоохоронці, довелося викликати ще одну машину швидкої допомоги - як зазначається, серйозно постраждали фельдшер і водій першої бригади. Їх доставили до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму і забої м'яких тканин голови.

Зловмисника також конвоювали до лікарні - для встановлення наявності в крові алкоголю.

«Підтверджено, що він був у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. В даний час з'ясовуються всі обставини пригоди. Після цього буде ухвалено відповідне правове рішення», - доповнили в поліції.

У відомстві додали, що встановлено: на медиків напав чоловік, який раніше відбував строк у місцях позбавлення волі.