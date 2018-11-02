У центрі Києва біля пам'ятника актору Бикову знайшли свіжу дитячу могилу - ЗМІ

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті

У п'ятницю, 2 листопада, мешканка Києва повідомила в поліцію про страшну знахідку в Печерському районі столиці.

Киянка виявила біля пам'ятника актору Леоніду Бикову на Петровській алеї дивну гранітну плиту, на якій кустарним способом було надряпано ім'я - Фоміних Макар Вадимович, повідомляє "Страна" з посиланням на джерела у МВС.

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Поліцейські за участю криміналістів провели огляд місця події і виявили під гранітною плитою закопаний труп дитини. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України - Умисне вбивство.

Зараз поліція оглядає записи відеокамер і опитує свідків, щоб встановити, хто влаштував похорон в меморіальному місці в центрі Києва і чи немає тут ознак насильницької смерті.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Харківське шосе чоловік виявив труп біля своєї машини.