У Києві внаслідок підриву на гранаті загинув чоловік

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство.

У Києві на вулиці Харківське шосе внаслідок підриву на гранаті загинув чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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«До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить чоловік…Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники вибухотехнічної служби ретельно оглядають територію, а відтак виявили рештки вибухового пристрою.

«За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті», - повідомили в поліції.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині чоловік погрожував підірвати себе та свою сім'ю разом з будинком.