У Дніпрі одна з центральних вулиць перетворилася на річку (фото)
18:29, 02 листопада 2018Інциденти
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Проспект Поля в Дніпрі заливає водою - на тротуарі та прибудинковій території вже утворилося місиво з листя і землі.
Вода залила проїжджу частину і тротуар / dp.informator.ua
У Дніпрі одна з центральних вулиць перетворилася на річку.
Про це повідомляє "Інформатор". На проспекті Поля прорвало водопровід. Вода залила проїжджу частину і тротуар.
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Інцидент стався в районі перехрестя з проспектом Пилипа Орлика (колишній — Ілліча). Вода потроху прибуває і затоплює дорогу. Потоки води стікають далі по проспекту Поля.
На тротуарі та прибудинковій території вже утворилося місиво з листя і землі.
Раніше на Сумщині розірвало елеватор, найближчу вулицю засипало тоннами кукурудзи.
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