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У Дніпрі одна з центральних вулиць перетворилася на річку (фото)

18:29, 02 листопада 2018
Інциденти
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Вода залила проїжджу частину і тротуар / dp.informator.ua

Про це повідомляє "Інформатор". На проспекті Поля прорвало водопровід. Вода залила проїжджу частину і тротуар.

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Інцидент стався в районі перехрестя з проспектом Пилипа Орлика (колишній — Ілліча). Вода потроху прибуває і затоплює дорогу. Потоки води стікають далі по проспекту Поля.

На тротуарі та прибудинковій території вже утворилося місиво з листя і землі.

Раніше на Сумщині розірвало елеватор, найближчу вулицю засипало тоннами кукурудзи.

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Теги: #Дніпро#річка