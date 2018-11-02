У Дніпрі одна з центральних вулиць перетворилася на річку (фото)

Проспект Поля в Дніпрі заливає водою - на тротуарі та прибудинковій території вже утворилося місиво з листя і землі.

У Дніпрі одна з центральних вулиць перетворилася на річку. Про це повідомляє "Інформатор". На проспекті Поля прорвало водопровід. Вода залила проїжджу частину і тротуар. Читайте такожУ Києві прорвало ледь відкриту теплотрасу (відео, фото) Інцидент стався в районі перехрестя з проспектом Пилипа Орлика (колишній — Ілліча). Вода потроху прибуває і затоплює дорогу. Потоки води стікають далі по проспекту Поля. На тротуарі та прибудинковій території вже утворилося місиво з листя і землі. Раніше на Сумщині розірвало елеватор, найближчу вулицю засипало тоннами кукурудзи.

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