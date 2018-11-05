На Львівщині помер 45-річний учасник АТО

За попередніми даними, причиною смерті є серцева недостатність.

У неділю, 4 листопада, на території Яворівського гарнізону помер 45-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Про це ZAXID.NET повідомив керівник регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

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За попередніми даними, старший лейтенант помер через серцеву недостатність, однак остаточну причину смерті встановлюватимуть медики.

Як повідомляє «Спілка ветеранів АТО Червонограда ВОЛЯ» у Facebook, померлим є артилерист Віктор Телегій. Коли відбудеться панахида та порохон військового наразі не відомо.