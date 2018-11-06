У Миколаєві 19-річний пасажир Infiniti ударом ноги зламав патрульному щелепу (відео)

П'яного водія автомобіля та його 19-річного пасинка затримали, учасників конфлікту відвезли до відділку поліції.

У Миколаєві патрульний дістав перелом щелепи при затриманні нетверезого та агресивного водія Infiniti. У момент затримання пасинок п'яного автомобіліста кинувся на поліцейського та вдарив його ногою в обличчя.

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Про це повідомляє «Преступности.НЕТ», посилаючись на Головне управління Нацполіції в Миколаївській області.

Зазначається, що пригода сталася в ніч на 26 жовтня в мікрорайоні Тернівка. Патрульні звернули увагу на автомобіль Infiniti. У салоні іномарки крім водія перебувало ще кілька людей – у них були ознаки алкогольного сп'яніння.

Водій автомобіля відмовився проходити огляд на наявність алкоголю в організмі і на нього почали складати протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння»), як це передбачено процедурою.

Водій почав поводити себе агресивно – штовхати поліцейського та поливати його нецензурною лайкою. На попередження чоловік не реагував, і патрульний став до його затримання.

Коли поліцейський почав надягати на водія наручники, на нього кинувся 19-річний пасинок затриманого, який з розгону вдарив правоохоронця ногою в обличчя.

Водія та 19-річного юнака затримали, всіх учасників конфлікту відвезли до відділку поліції. Надалі з'ясувалося, що в результаті удару у офіцера патрульної поліції зламано щелепу.

За даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Чоловікові, який вдарив патрульного, вже повідомили про підозру. Готується клопотання про обрання йому в суді запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Києві п'яний водій влаштував ДТП біля російського посольства.