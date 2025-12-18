Без репараційного кредиту Україна вичерпає доступне фінансування до середини 2026 року.

Україна стикається з бюджетною "чорною дірою" у 55 мільярдів євро, яка може визначити подальший перебіг війни з Росією. Аналітики попереджають, що без схвалення кредиту ЄС під заставу заморожених російських активів Київ ризикує залишитися без коштів уже навесні, що серйозно послабить оборону.

Про це пише The Telegraph.

Єврокомісія запропонувала використати 210 млрд євро заморожених російських активів для так званого "репараційного кредиту", з яких 90 млрд євро мають надійти протягом найближчих двох років. До фонду можуть долучитися й інші партнери, зокрема Велика Британія, яка паралельно просуває план передачі 8 млрд фунтів стерлінгів (9,12 млрд євро) російських активів Україні.

Кредит базується на російських суверенних активах, що зберігаються переважно в бельгійському депозитарії Euroclear. Однак план опинився під загрозою зриву після того, як Бельгія заблокувала його, побоюючись юридичних позовів з боку Росії. У четвер, 18 грудня, лідери ЄС зберуться на саміт, щоб спробувати знайти компроміс.

Якщо кредит не буде реалізовано, Україна, за оцінками, вичерпає доступне фінансування до середини 2026 року.

"Якщо це станеться - і якщо в України не буде плану Б - це означатиме поразку у війні", - заявив The Telegraph Лео Літра, дослідник Європейської програми безпеки.

Наслідки нестачі коштів уже видно на фронті. За окремими оцінками, Україна може дозволити собі один артилерійський постріл на кожні десять російських.

"Україну переважають у вогневій потужності 10 до 1. Вона може виробляти оборонної продукції на 40 млрд євро на рік, але не виробляє і половини. Цього року буде чотири мільйони дронів, хоча могло бути вісім", – каже Літра.

За економіки, що приблизно у десять разів менша за російську, Україна витрачає 34% ВВП на оборону – найбільше у світі у відносному вимірі. Водночас Росія, спрямовуючи меншу частку ВВП, витрачає майже утричі більше в абсолютних цифрах.

МВФ підтвердив оцінку бюджетного дефіциту України у 55 млрд євро на 2026–2027 роки. За даними Єврокомісії, у 2025 році Україні потрібно 136 млрд євро, щоб профінансувати оборону й утримати економіку. Без нових коштів навесні Україна ризикує залишити без зарплати військових та держслужбовців.

Ситуацію ускладнює політичний глухий кут у ЄС і позиція США, які виступають проти репараційного кредиту. За даними джерел, Вашингтон попереджає, що вимагатиме повернення заморожених російських активів у разі схвалення плану.

"Європейцям доведеться це повернути", - сказало джерело The Times.

За мирною пропозицією президента США Дональда Трампа більшість цих коштів можуть повернути Росії.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, військова допомога Україні може впасти до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни.

Зарплати військових номінально залишаються незмінними, але в реальному вимірі різко знецінилися через високу воєнну інфляцію. Аналітики попереджають, що це, а також дефіцит оснащення, може сприяти падінню моралі й рекордній кількості дезертирств.

Фінансові обмеження впливають і на далекобійні удари по Росії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив, що ці атаки коштували Кремлю 21,5 млрд доларів (близько 18,32 млрд євро).

Росія вже подала позов проти Euroclear, намагаючись юридично зірвати план. Водночас експерти вважають: якщо Україна отримає репараційний кредит і спрямує його на оборону, це може змусити Москву сісти за стіл переговорів. Якщо ж ні – це стане сигналом західної втоми.

"Це сигнал Росії, що Європа досі не здатна підтримувати Україну макрофінансово у довгостроковій перспективі", – зазначила старша наукова співробітниця Німецького фонду Маршалла США Олена Прокопенко.

При цьому навіть у разі схвалення репараційного кредиту перед Україною залишаються питання щодо довгострокової спроможності продовжувати боротьбу з Москвою.

"Це найбільший фінансовий пакет, який обговорювали для України за останні роки. Але нинішній рівень потреб у сфері оборони й фінансування значно вищий. Тож репараційний кредит - це радше про те, щоб утримати Україну на плаву", – цитує видання економіста Центру економічної стратегії Максима Самойлюка.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила терміновість рішення:

Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Наступні дні будуть вирішальними.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Брюсселя, щоб переконати партнерів використати заморожені російські активи. Тим часом Путін заявив, що Росія захоплюватиме нові території силою, якщо Київ і європейські політики не підуть на переговори за пропозиціями США.

Репараційний кредит для України – останні новини

Голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа заявила, що без додаткової зовнішньої допомоги Україні не вистачатиме грошей на фінансування соціальних видатків вже з 1 квітня 2026 року. За її словами, без грошей ЄС Україна не зможе наступного року повністю профінансувати соціальну сферу, тобто, зокрема, освіту, охорону здоров’я.

Як пише Politico, європейські дипломати працюють над малоймовірним компромісом в останню мить, щоб врятувати угоду про надання життєво важливої фінансової допомоги Україні на саміті лідерів ЄС у четвер, 18 грудня.

