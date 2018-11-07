"Побилася з хлопчиком на перерві": з'явилися нові подробиці нападу на школярку під Харковом

Директор школи Наталія Золотухіна, де дівчинка навчається в 6-му класі, розповіла, що сталося насправді.

Школярку з села Бердянка госпіталізували в місцеву лікарню. За словами 11-річної школярки, на перерві її побили 5 учнів.

Читайте такожСкандал з тортом у Харкові: зацькована школярка зробила заяву (відео)

Директор Харківського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта підтвердив, що у дівчинки не було серйозних травм, а тільки удари, передає 057.ua.

За словами головлікаря Зачепилівської лікарні Світлани Жарикової, їй поставили діагноз - забій м'яких тканин. Серйозних пошкоджень медики не виявили.

Директор Бердянської школи Наталя Золотухіна, де дівчинка навчається в 6-му класі, розповіла, що сталося насправді.

«Оксана грала на перерві у футбол з іншими учнями. Вони не поділили футбольні ворота. Дівчинка стала душити хлопчика, кілька інших школярів намагалися їх розборонити, вона отримала травму ноги», - сказала директор УВК.

Також вона зазначила, що раніше подібних конфліктів між Оксаною та іншими учнями не було, але дівчинка відрізняється поганою поведінкою. Наталя Золотухіна стверджує, що претензій мама дівчинки керівництву школи не пред'являла.

Оксана знаходиться в Харківській обласній дитячій лікарні №1. Туди її перевели 6 листопада з Зачепилівської районної лікарні для дообстеження. Лікарі оцінюють її стан як стабільний. У пацієнтки забої, важких травм немає.

У прес-службі Нацполіції в Харківській області зазначили, що 6 листопада мама Оксани написала заяву в поліцію з приводу побиття її дочки.