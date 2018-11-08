Вимагають півмільйона гривень: у Житомирі через "замінування" евакуювали всі вокзали

Станом на 13.40 вибухових та небезпечних предметів на вокзалах не виявлено.

У Житомирі через повідомлення про замінування пройшла евакуація з усіх вокзалів міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло до поліції сьогодні близько 11.40.

«У повідомленні йшлося, що у разі неперерахування коштів буде проведено вибух на вокзалі», - розповіли у поліції.

Нині на залізничному вокзалі та автовокзалах обласного центру працюють слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Житомирського відділу поліції, вибухотехніки, патрульні поліцейські, інші спеціальні служби.

Правоохоронці провели евакуацію людей з місць потенційної небезпеки, обстежили територію та обмежили доступ до приміщень.

Читайте такожУ Києві вдруге за добу "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

Станом на 13.40 під час обстеження центрального автовокзалу, залізничного вокзалу та автостанції №2 вибухових та небезпечних предметів не виявлено.

Як повідомляє місцеве видання Житомир.info, інформацію про замінування на сесії озвучив мер міста Сергій Сухомлин.

«У нас є інформація, що залізничний вокзал заміновано, вимагають 500 тис. невідомо від кого», - сказав Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада ввечері через повідомлення про замінування з центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали близько 2 тис. пасажирів та 200 осіб персоналу, а також перекрили підземні переходи. За словами речниці столичної поліції, вибухотехніки проводили перевірку на замінування двох столичних вокзалів – залізничного та автовокзалу.