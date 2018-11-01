На залізничному вокзалі в Києві не знайшли вибухівку
21:54, 01 листопада 2018Інциденти
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Перевірка автовокзалу вибухотехніками ще триває.
З центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали близько 2 тис. пасажирів / фото УНІАН
Вибухонебезпечних предметів на залізничному вокзалі в Києві не виявлено.
Про це УНІАН повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик.
«Перевірка центрального залізничного вокзалу вже завершили, а автовокзал ще перевіряють. На залізничному вокзалі нічого не виявили», - сказала Блищик.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері через повідомлення про замінування з центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали близько 2 тис. пасажирів та 200 осіб персоналу, а також перекрили підземні переходи.
За словами речниці столичної поліції, вибухотехніки проводять перевірку на замінування двох столичних вокзалів – залізничного та автовокзалу.
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