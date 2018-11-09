У Херсоні затримали подружжя, яке вкрало у депутата іномарку та зброю

До пограбування пара доглядала за тваринами в господарстві потерпілого, яким виявився депутат міськради Миколаєва.

В одному із сіл Очаківського району Миколаївської області, що розташоване на Кінбурнській косі, ввечері 8 листопада подружжя обікрало будинок свого роботодавця – депутата міськради Миколаєва та заволоділо його елітним автомобілем.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

На місці події поліцейські з’ясували, що окрім рушниці та патронів до неї, а також побутової і комп’ютерної техніки та особистих речей власників будинку, злодії викрали ще й господарський автомобіль Toyota Tacoma, яким виламали ворота, коли тікали з місця злочину.

«Для оперативного затримання зловмисників правоохоронці Очакова залучили до операції колег із сусідньої області. Разом поліцейські впродовж декількох годин затримали обох крадіїв у Херсоні», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що причетними до крадіжки виявилось подружжя робітників, які доглядали за домашніми тваринами у господарстві потерпілого.

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За даними поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 48-річний житель Кіровоградщини з кримінальним минулим та його 40-річна супутниця із Черкаської області, які приїхали на Кінбурн на заробітки, вирішили, що господар мало їм платить, та й умови проживання їх не влаштовують.

«Аби покращити своє життя, вони проникли до будинку, звідки забрали усе, що бажали: мисливську рушницю та патрони до неї, телевізор, кавоварку та інші предмети побутової техніки, комп’ютер, особисті речі та навіть постільну білизну домовласників», - говориться у повідомленні.

Знаючи, де господар тримає ключі від автомобіля, зловмисники завантажили викрадене у автівку та кинулись навтьоки, навіть не відчиняючи ворота.

Уточнюється, що вже перебуваючи на території Херсонської області, нетверезий злодій не впорався із керуванням та з’їхав з проїзної частини. Автомобіль перекинувся, пошкодивши колеса, після чого вже не міг більше рухатися.

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«Швидко домовившись про його продаж із незнайомцем, подружжя отримало на руки 10 тис. грн за авто та вирушило до Херсона, де поліцейські їх і затримали», - зазначили у відомстві.

Наразі обоє зловмисників затримані у порядку ст. 208 КПК України, за скоєне їм інкримінують одразу декілька статей Кримінального кодексу України, а саме: ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві сьогодні, 9 листопада, група зловмисників з п'яти осіб, серед яких дівчина, підірвали банкомат у Корабельному районі міста, звідки забрали наявні грошові кошти.