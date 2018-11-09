У Миколаєві затримали п'ятьох осіб, які підірвали і пограбували банкомат

У злочинну групу входили раніше судимі за різні злочини місцеві жителі у віці від 25 до 28 років.

У Миколаєві, сьогодні вночі, 9 листопада, група зловмисників з п’яти осіб, серед яких дівчина, підірвали банкомат у Корабельному районі міста, звідки забрали наявні кошти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Згідно з повідомленням, банкомат був розташований ззовні будівлі багатоповерхівки, поряд з приміщенням салону краси, у якому після потужного вибуху спрацювала сигналізація. Поліцейські та спецпризначенці почали переслідування п’ятьох крадіїв, які кинулись тікати на автомобілі.

Затримали злочинців вже за півгодини, коли ті намагались сховатись неподалік у гаражі.

«Усі члени організованої злочинної групи раніше судимі за різні злочини місцеві жителі віком від 25 до 28 років. Організовував крадіжки 26-річний виходець із Кавказького регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігуранти були затримані у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські провели невідкладний огляд схованки та автомобіля затриманих, під час якого вилучили знаряддя злочину: різаки, балони з газом, а також грошові кошти. Тип вибухової речовини, яку використовували злочинці, наразі встановлюється.

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Уточнюється, що протиправну діяльність зловмисників правоохоронці документували певний час та по наявній інформації злодії планували вчиняти крадіжки таким небезпечним способом на території держави у різних регіонах.

Зараз слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Також злочинці підозрюються у вчиненні ряду інших злочинів, у тому числі крадіжок, як з банкоматів, так і з кіосків з продажу цигарок.

Слідчі заходи тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові вранці 1 листопада невідомі за допомогою саморобного вибухового пристрою підірвали банкомат.