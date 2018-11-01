У Києві поблизу Мистецького Арсеналу горіла будівля колишніх військових казарм (відео)
18:50, 01 листопада 2018Інциденти
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Останні кілька місяців в будівлі проводили реставраційні роботи
У Києві поблизу Мистецького Арсеналу загорілася будівля колишніх військових казарм.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Поблизу Мистецького Арсеналу горить будівля колишніх військових казарм, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення.
Останні кілька місяців в будівлі проводили реставраційні роботи. Що стало причиною пожежі - поки що невідомо.
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