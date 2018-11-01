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У Києві поблизу Мистецького Арсеналу горіла будівля колишніх військових казарм (відео)

18:50, 01 листопада 2018
Інциденти
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Поблизу Мистецького Арсеналу горить будівля колишніх військових казарм, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Останні кілька місяців в будівлі проводили реставраційні роботи. Що стало причиною пожежі - поки що невідомо. 

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Теги: #Київ#пожежа#Мистецький арсенал