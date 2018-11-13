В Одесі загорілась елітна багатоповерхівка, серед постраждалих - малолітні діти (фото, відео)

За попередніми даними, пожежники врятували сімох осіб, з будинку вивели 35 людей.

Сьогодні, 13 листопада, в курортній зоні Одеси під час пожежі в 17-поверховому житловому будинку постраждали чотири людини, в тому числі двоє малолітніх дітей.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 13 листопада о 18.30 надійшло повідомлення про загорання на проспекті Шевченка, 33/Б.

Зокрема, в 17-поверховому житловому будинку, біля Палацу спорту, сталося загоряння в шахті електрокабелів, за попередніми даними, в районі 10 поверху.

Відзначається, що приблизно о 19.20 пожежу локалізовано. За попередніми даними, врятовано 7 осіб, на вулицю виведено 35 осіб.

«У лікарню доставлено з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 людини, в тому числі 2 дитини», - повідомили в главку.

За деякими даними, йдеться про дітей півтора і трьох років.

Людей евакуювали, в тому числі з вікон за допомогою автодрабини.

До гасіння пожежі залучено 47 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС, на місці - кілька автомобілів швидкої допомоги і поліція.

На місці продовжують працювати рятувальники.

Як повідомляє "Думская", один з пентхаусів у цьому будинку належить екс-голові Одеської ОДА, народному депутату Миколаю Скорику.

Раніше повідомлялось, що у Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Д горить 25-поверховий житловий будинок.