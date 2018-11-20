У центрі Києва група чоловіків з битами напала на проїжджаючий автомобіль (відео)

Інцидент стався на вулиці Набережно-Хрещатицька вчора ввечері.

У центрі Києва група чоловіків з битами напала на проїжджаючий автомобіль.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Напад стався вчора, 19 листопада, на вулиці Набережно-Хрещатицька близько 20:25. Напад стався на дорозі, через що постраждали інші машини.

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На відео з реєстратора видно, як до одного з легкових автомобілів підбігає чоловік з битою і починає наносити удари по лобовому склу. У відповідь водій тисне на газ, намагаючись залишити місце інциденту. Потім у кадрі з'являються ще шість чоловіків, які починають наздоганяти автомобіль. Деякі з них тримають у руках палиці.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловік громив припарковані на тротуарі авто. Швидше за все, його невдоволення викликало те, що машини були припарковані на тротуарі і заважали пішоходам.