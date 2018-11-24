У Черкасах водій маршрутки вдарив 15-річного хлопця-інваліда через посвідчення (відео)

Хлопчик намагався проїхати у маршрутці за посвідченням.

Сьогодні, 24 листопада, в маршрутному автобусі № 25 у Черкасах стався інцидент, під час якого водій автобуса побив 15-річного Богдана Волика, який намагався проїхати за посвідченням.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав член Громадської ради КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

"Водій маршрутного автобуса приватного перевізника ЧАРЗ АВТО який йшов за маршрутом 25 з кулаками накинувся на пасажира. Хлопець зайшов у маршрутку номер СА 2193 АА пред'явив посвідчення кондуктору, але воно йому чимось не сподобалося .... хлопець сів спереду і тут втрутився водій маршрутки і сказав що везти його не буде і маршрутка не поїде далі, на що Богдан відповів що виходити теж не буде ... Після чого водій вийшов з автобуса зайшов в салон і вдарив 15-річного хлопця в груди, добре що інші люди втрутилися і стали на захист хлопця ..... щоб не затримувати рух Богдан вийшов з автобуса, щоб сфотографувати і почекавши, сів в наступний автобус, - обурився він у своєму дописі. - Ось так себе ведуть і водії і кондуктори .... Таке враження, що після подорожчання проїзду до 5 грн, водії та кондуктори маршрутних засобів почали вести себе ще більш неадекватно і починають кидатися на людей і дітей .... А саме обідно те, як завжди ніхто не буде покараний за це ..... Називається що хочуть те і роблять, і не має на них управи", - сказано в повідомленні.

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Як зазначив у коментарі "Про все" заступник міського голови Юрій Ботнарь, перевізник ЧАРЗ-Авто вже неодноразово порушував діючі умови договору, тому буде ініційовано питання про його розірвання.

"Будемо вимагати в Управління транспорту ЧМР розірвати договори (у тому числі за порушення чинних на 11, 12, 29 і 36 маршрутах під час «тижня шантажу»). Крім того свободівці у виконкомі вимагати встановити тариф на проїзд в межах 3-4 гривень. Регуляторна процедура на такі тарифи пройдена. Поліпшення якості було основною вимогою до перевізників. Очевидно, що вони порушили свої зобов'язання - як договірні, так і моральні", - зазначив він.

Нагадаємо, Богдан Волик взимку 2017 врятував двох дівчаток, які провалилися під лід. Він був нагороджений відзнакою Президента України «За врятоване життя». Сам підліток має інвалідність по зору 1 групи.