Прикордонники переходять на посилений режим роботи через протести "євробляхерів"

Наразі ускладнений рух транспорту на пунктах пропуску Устилуг, Рава-Руська, Ягодин, Малий Березний, Шегині і Краковець.

Державна прикордонна служба України переходить на посилений режим роботи через протести власників автомобілів на єврономерах, які відбуваються 25 листопада.

Про це повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко, передає 112 Україна.

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"На місцях, поруч з громадянами знаходяться екіпажі Національної поліції, які і проводять роз'яснювальну роботу, щоб вони (учасники протесту) не перешкоджали руху. В свою чергу ДПСУ створила ситуативні групи, щоб відстежувати онлайн всю ситуацію, відбувається взаємообмін з Нацполіцією, а також підняті додаткові сили, які перебувають у готовності для недопущення будь-яких провокацій, які могли виникнути безпосередньо на кордоні", - зазначив Демченко.

Наразі ускладнений рух транспорту на пунктах пропуску Устилуг, Рава-Руська, Ягодин, Малий Березний, Шегині і Краковець.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили три пункти пропуску у Львівській області та два на Волині.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроекти №8487 і №8488. Вони, зокрема, зменшують акциз на розмитнення легкових автомобілів і посилюють відповідальність за порушення митних правил, зокрема, для осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Нові штрафи почнуть діяти після 180 днів з дня набрання чинності законів (з 25 листопада).