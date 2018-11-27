У Житомирі активісти облили зеленкою керівника облуправління Держгеокадастру (відео)

Учасники акції мають претензії до керівництва облуправління Держгеокадастру, оскільки, за їх словами, у регіоні неналежним чином вирішуються питання виділення земель учасникам АТО та ООС.

У Житомирі громадські активісти облили зеленкою керівника обласного управління Держгеокадастру Сергія Музиченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один з учасників акції Андрій Поліщук, опублікувавши відповідне відео.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУНП в Житомирській області, правоохоронці отримали інформацію про правопорушення, яке мало місце в обласному управлінні Держгеокадастру.

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«Наразі на місці події працюють правоохоронці, правова кваліфікація цієї події буде визначена до кінця дня», - зазначили у поліції.

Біля будівлі облуправління учасники акції розповіли УНІАН, що мають претензії до керівництва обласного управління Держгеокадастру у Житомирській області, оскільки, за їх словами, у регіоні неналежним чином вирішуються питання виділення земель учасникам АТО та ООС. Обставини цієї події наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Житомирі вже відбувалися акції протесту проти керівників облуправління Держгеокадастру. За офіційними даними Житомирської ОДА, в області вже понад 8 тисяч учасників бойових дій на Донбасі отримали дозволи на землю.