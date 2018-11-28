У Львові вночі підпалили два відділення "Альфа-банку"

Ніхто не постраждав, обставини подій з’ясовують правоохоронці.

У Львові сьогодні, 28 листопада, невідомі скоїли підпал двох банківських приміщень «Альфа-Банку».

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«28 листопада у Львові, о 03:05 і 03:36, здійснено підпал відділень «Альфа-Банку» за адресами вул. Політехнічна, 1 і вул. Чорновола, 45», йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, пожежі було ліквідовано, відповідно о 03:27 та 03:53.

Обставини подій встановлюються.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор ГО «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, в обох випадках невідомі кинули у приміщення банківських відділень запальну суміш.

«На вул. Політехнічна, невідомі особи розбили вікно приміщення «Альфа-Банку» та кинули запальну суміш. В результаті відбулося загорання приміщення на площі 4 кв. м. На перехресті вул. Чорновола невідомі особи, розбивши вікно приміщення «Альфа-Банку», кинули запальну суміш, в результаті чого вогнем пошкоджено 5 кв. м приміщення», - написав міський депутат.

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