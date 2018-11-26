У Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами РФ (фоторепортаж)

Люди не постраждали. Також вогонь не пошкодив автомобілі, які були поруч. Причини загоряння з'ясовує слідча група.

Неподалік від посольства РФ в Києві мітингарі розтрощили і підпалили автівку із дипломатичними номерами Росії

Про це повідомляє "Еспресо". Як розповів охоронець одного з підприємств неподалік, на екрані монітора відеоспостереження він побачив палаючу автівку та одразу викликав пожежних. Рятувальники прибули оперативно та загасили пожежу.

Люди не постраждали. Також вогонь не пошкодив автомобілі, які були поруч. Причини загоряння з'ясовує слідча група.

Як відомо, у Києві під посольством Росії пройшов мітинг. Люди кидали димові шашки на територію дипломатичного відомства.

Вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.