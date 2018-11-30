У Керченській протоці зіткнулися два вантажних судна

У одного з іноземних кораблів пошкоджено гвинт двигуна, а другий - втратив якір з ланцюгом.

У Керченській протоці зіткнулися два вантажних іноземних судна, що прямували в Азовське море з порту Констанца в Румунії.

Про це повідомляє портал FleetMon.

"Вантажний корабель "Lady Maria" під час маневрування в Керченській протоці зіткнувся з вантажним судном "Azov Concord". Обидва кораблі прямували з порту Констанца в Румунії до азовсько морських портів Росії та України, обидва чекали дозволу на транзит через протоку", - йдеться в повідомленні.

Як передає портал, у вантажного корабля "Lady Maria" вніслідок інциденту пошкодився гвинт двигуна, а Azov Concord втратив якір з ланцюгом.

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Необхідно також зазначити, що сьогодні Росморрічфлот випустив штормові попередження для Керченського каналу і Азовського моря і зупинив прохід суден через Керч-Єнікальський канал.

"Вітер 13-18 м/с, північно-східний. Загроза обмерзання суден. У зв'язку з цим випущені штормові попередження номер 562 для Керченського каналу і 537 для Азовського моря", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження будуть зняті не раніше суботи або неділі.