У районі заблокованої Керченської протоки через дії Росії сталося кілька серйозних аварій - МінТОТ

Через блокування Росією Керченської протоки збільшилась кількість аварій суден у Чорному та Азовському морях

У Чорному та Азовському морях зафіксовані аварії морських суден, що зумовлені блокуванням РФ Керченської протоки.

Про це пише Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у понеділок, 3 грудня, у Facebook.

"Від 25 листопада сотні кораблів перебували в очікуванні дозволів на прохід через Керченську протоку, як в напрямку Чорного, так і в напрямку Азовського морів, про що раніше повідомляло МТОТ. Кораблі залишалися на місцях, утворюючи скупчення, що стало причиною низки аварій", - йдеться у ньому.

За даними міжнародних систем моніторингу суден 30 листопада вантажне судно Lady Maria (Республіка Того) під час маневрування поблизу Керченської протоки зазнало пошкодження через заплутування гвинта судна в якірному ланцюзі іншого вантажного судна Azov Concord (Республіка Мальта). Обидва кораблі перебували на шляху до портів в Азовському морі.

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МінТОТ наводить ще один інцидент, що стався 1 грудня на виході з Азовського моря поблизу Керченської протоки. Буксир PAL 3 (Російська Федерація) втратив контроль над буксированою баржою Shilaynyay, що була завантажена близько 4000 тон пшениці, через що баржа відірвалася та сіла на мілину поблизу мису Кам'яне. "Капітан буксира кілька годин намагався самостійно зняти баржу з мілини, однак спроби виявилися марними", - йдеться у повідомленні.

"Допустивши масове скупчення суден в районі Керченської протоки, Російська Федерація створила серйозну загрозу безпеці судноплавства. Такі дії РФ є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якої Росія відповідає за безпечну навігацію суден", - додають у міністерстві.

У повідомленні підкреслюється, що одночасно з масовими відключеннями суднами системи AIS, які заохочує Російська Федерація, наведені приклади ще раз демонструють як РФ нехтує нормами міжнародного права і створює небезпеки для судноплавства у Чорному і Азовському морях.