У Львові вандали поглумилися над польськими військовими похованнями

Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективного розслідування події.

На Личаківському цвинтарі Львова сьогодні, 5 грудня, вночі невідомі зловмисники вчинили спробу розбити дерев’яні реставраційні конструкції, у яких знаходяться скульптури левів біля арки на вході до польських військових поховань (Цвинтар Орлят).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, близько 2-ї години ночі була вчинена спроба розбити конструкції.

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«Чергова спроба провокації на Личакові. Цієї ночі, близько другої години, була знову спроба розбити конструкції, в яких знаходяться скульптури левів на кладовищі польських військових поховань. До ранку конструкції вже відновили. Зараз тривають слідчі дії. Поліція та СБУ були одразу викликані на місце. Провокаторів на місці затримати не встигли», — зазначив Москаленко.

«Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективного розслідування подій, що трапились вночі на Личаківському кладовищі», - наголошується у повідомленні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області Юрій Голуб, 5 грудня о 01.40 до поліції надійшло повідомлення від працівників охорони цвинтаря про те, що невідомі зривають дерев‘яні щити, які закривають скульптури левів біля арки на вході до польських військових поховань.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена в Журнал єдиного обліку. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, повернення скульптур левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до скандалу, оскільки їх перевезення здійснили з ініціативи польського міністерства культури без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яною огорожею.