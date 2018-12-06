У Дніпрі на шкільному подвір'ї 45-тонна вантажівка провалилася під землю (відео)

Машина впала у шкільне підвальне приміщення, де колись знаходилось стрільбище.

На подвір'ї однієї зі шкіл у Дніпрі вантажівка вагою 45 тонн провалилася під землю.

За словами очевидців, у дворі як раз проводили ремонті роботи – міняли бетонні плити. А покриття пішохідної зони не призначене для таких навантажень, йдеться у сюжеті ТСН.

Причеп вантажівки повністю провалився у яму, над землею стирчала лише кабіна.

Машина впала у шкільне підвальне приміщення, де колись знаходилось стрільбище. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Витягнули автівку краном.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада у Києві пожежна машина по дорозі на виклик провалилася під асфальт.