этот материал доступен на русском

У Дніпрі на шкільному подвір'ї 45-тонна вантажівка провалилася під землю (відео)

11:28, 06 грудня 2018
Інциденти
824 0
У Дніпрі у підвал школи провалилася вантажівка / скріншот відео ТСН

За словами очевидців, у дворі як раз проводили ремонті роботи – міняли бетонні плити. А покриття пішохідної зони не призначене для таких навантажень, йдеться у сюжеті ТСН.

Причеп вантажівки повністю провалився у яму, над землею стирчала лише кабіна.

Машина впала у шкільне підвальне приміщення, де колись знаходилось стрільбище. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Витягнули автівку краном.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада у Києві пожежна машина по дорозі на виклик провалилася під асфальт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#школа#вантажівка