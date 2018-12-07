У Кривому Розі п'яний місцевий житель "замінував" військову частину

Повідомляючи про замінування, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання чітко пояснити свої дії не зміг.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали непрацюючого 36-річного місцевого жителя, який 6 грудня по телефону повідомив про замінування військової частини у Центрально-Міському районі.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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В результаті огляду приміщень та території військової частини вибухових пристроїв виявлено не було. Повідомляючи про замінування, зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час затримання чітко пояснити свої дії чоловік не зміг.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.