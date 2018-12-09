200 тисяч мешканців окупованого Криму залишились без води через аварію, один з її ліквідаторів загинув

До анексії 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Співробітник підприємства «Вода Криму» загинув під час усунення аварії на водогоні в окупованому Сімферополі. Через аварію близько 200 тисяч мешканців міста залишились без води.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу підприємства.

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«При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі», - йдеться в повідомленні.

У правоохоронних органах окупантів поки що не коментують цей трагічний інцидент. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У ніч на 9 грудня в Сімферополі сталася аварія, через що без води залишилися кілька районів. За даними рятувальників - близько 200 тисяч людей.

До анексії 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії поставки води на півострів припинили.