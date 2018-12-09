У Києві за добу сталося три ДТП з патрульними автомобілями (фото, відео)

Третя ДТП сталася на перехресті вулиць Великої Васильківської та Німецької.

У Києві в неділю сталося три ДТП за участю автомобілів патрульної поліції. Третя ДТП сталася на перехресті вулиць Великої Васильківської та Німецької.

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Як пишуть «Вартові.Еспресо», у центрі Києва через Mercedes в ДТП потрапили патрульні. За словами свідків, на розі Великої Васильківської і вулиці Німецької Mercedes на великій швидкості заходив на перехрестя. Попереду їхала поліцейська Toyota Prius. Щоб уникнути зіткнення і великої кількості жертв, патрульний намагався викрутити кермо. Через це автомобіль вилетів на тротуар, де в цей час було багато пішоходів.

У дорожній пригоді постраждав один чоловік, на вигляд йому близько 55 років. З переломом ноги був доставлений у лікарню. Водія Mercedes, який на великій швидкості намагався проскочити перехрестя, затримали поліцейські.

Раніше сталося ще одне ДТП за участю двох поліцейських патрульних автомобілів. У Дарницькому районі на вулиці Старобориспільськіц патрульний Toyota Prius протаранив патрульний автомобіль Hyundai, після чого Prius вилетів на тротуар і в'їхав у дерево. За попередньою інформацією, поліцейські, що знаходилися в автомобілях, серйозних травм не отримали.

Також вночі на проспекті Лобановського сталася ДТП за участю поліцейських. Патрульний Toyota Prius на великій швидкості протаранив тролейбус, в результаті аварії ніхто не постраждав.