Зімітували викрадення: на Харківщині СБУ попередила замовне вбивство фермера (відео)

Замовник планував змусити фермера переписати на нього свій бізнес, а потім його вбити.

Співробітники Служби безпеки України попередили на Харківщині замовне вбивство фермера та затримали організатора злочину.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники отримали інформацію, що житель Харківської області шукає у кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції. Співробітники СБУ з’ясували, що замовником є давній знайомий фермера, який мав з ним комерційні стосунки. Зловмисник планував силою змусити фермера переписати на нього свій бізнес.

"Правоохоронці встановили, що навіть після підписання документів організатор не планував залишати підприємця у живих. Остаточний розрахунок з кілером мав відбутися після заволодіння статками фермера", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ зімітували викрадення бізнесмена, а організатор злочину був затриманий за місцем утримання "викраденого" підприємця безпосередньо під час вимагання грошей з погрозами катування та знищення родини фермера.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та п. 6 ч. 2 ст. 115 (викрадення людини та умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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