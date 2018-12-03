На Львівщині біля українсько-польського кордону у вантажівці знайшли мертвим поляка
На Львівщині біля українсько-польського кордону, на автостоянці прикордонного переходу «Краковець», у кабіні вантажівки знайшли мертвим громадянина Польщі.
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, 2 грудня о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявлено без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Польщі, який проживав у місті Старошовичі.
Читайте такожУ Дніпрі вбили бійця ЗСУ
«Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попереднім висновком – внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою», - зазначається у повідомленні.
Проводяться слідчі дії.
Раніше в Одеській області мати вбила свою 4-місячну дитину.