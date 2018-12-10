Нардеп потрапила в ДТП у центрі Києва, постраждала її дитина

Унаслідок зіткнення постраждав син народного депутата.

У Печерському районі Києва в ДТП потрапила народний депутат від "Народного фронту" Наталія Кацер-Бучковська разом зі своїм сином.

"Так, зі мною сталася ДТП. Винуватець — інший автомобіль. Ми зараз займаємося слідчими діями, встановленням обставин справи", — розповіла Кацер-Бучковська "Обозревателю".

За словами нардепа, зараз оформляються всі необхідні документи в поліції.

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За даними поліції, в Печерському районі столиці зіткнулися два автомобіля марки Honda. За кермом однієї з них була депутат Верховної Ради, в салоні перебував її 4-річний син. Хлопчикові довелося викликати швидку допомогу, проте травми виявилися несерйозними і дитину госпіталізувати не стали, передають "Вести".

У поліції розповіли, що стала винуватицею ДТП водій другого автомобіля. Вона порушила правила дорожнього руху, не надавши перевагу в русі машині депутата.

"Унаслідок зіткнення постраждав син народного депутата К., чотирирічному хлопчикові була надана медична допомога на місці події", - повідомив співрозмовник в Нацполіції.

За його інформацією, зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за фактом ДТП з потерпілими за ст. 286 КК України.