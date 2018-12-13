У Києві "замінували" будівлі Фонду гарантування вкладів та Оболонського суду (фото)

Людей з обох будівель евакуювали.

В столичну поліцію надійшло повідомлення про замінування будівель Оболонського райсуду та Фонду гарантування вкладів.

Як повідомляє "Інформатор", за адресою вулиця Січових Стрільців, 17 з будівлі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб евакуювали людей. Повідомлення про мінування послупило поліцейським об 11:25.

До місця прибули медики, пожежники й слідчо-оперативна група. На даний момент очікують вибухотехніків, щоб обстежити приміщення на наявність небезпечних предметів. Вхід до будівлі закрито.

Трохи раніше, поліцейські отримали повідомлення про замінування Оболонського райсуду, який знаходиться за адресою вулиця Маршала Тимошенко, 2е. З 11:00 суд призупинив роботу. Всіх відвідувачів і співробітників також евакуювали.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня п'яний чоловік "замінував" Верховну Раду і повідомив поліції, де його шукати.