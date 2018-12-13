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У Києві "замінували" будівлі Фонду гарантування вкладів та Оболонського суду (фото)

14:09, 13 грудня 2018
Інциденти
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З будівлі Фонду гарантування вкладів евакуювали людей через повідомлення про замінування / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Як повідомляє "Інформатор", за адресою вулиця Січових Стрільців, 17 з будівлі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб евакуювали людей. Повідомлення про мінування послупило поліцейським об 11:25.

До місця прибули медики, пожежники й слідчо-оперативна група. На даний момент очікують вибухотехніків, щоб обстежити приміщення на наявність небезпечних предметів. Вхід до будівлі закрито.

фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Трохи раніше, поліцейські отримали повідомлення про замінування Оболонського райсуду, який знаходиться за адресою вулиця Маршала Тимошенко, 2е. З 11:00 суд призупинив роботу. Всіх відвідувачів і співробітників також евакуювали.

Також надійшло повідомлення про мінування Оболонського суду / фото Андрій Кужим

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня п'яний чоловік "замінував" Верховну Раду і повідомив поліції, де його шукати.

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Теги: #суд#Київ#замінування