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П'яний чоловік замінував Верховну Раду і повідомив поліції, де його знайти

17:03, 06 грудня 2018
Інциденти
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Ілюстрація / REUTERS

Повідомлення надійшло до Святошинського райвідділу поліції. Також чоловік повідомив, що сам він знаходится на бульварі Кольцова, розповіли у столичній поліції.

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"Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група виявила у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити поліцейським свій вчинок правопорушник не зміг", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевірили будівлю парламенту - вибухівку не знайдено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у Києві "замінували" велику мережу супермаркетів.

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Теги: #Київ#Верховна Рада#замінування