П'яний чоловік замінував Верховну Раду і повідомив поліції, де його знайти
Чоловік напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив, що у приміщенні Верховної Ради знаходиться вибухівка.
Повідомлення надійшло до Святошинського райвідділу поліції. Також чоловік повідомив, що сам він знаходится на бульварі Кольцова, розповіли у столичній поліції.
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"Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група виявила у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити поліцейським свій вчинок правопорушник не зміг", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці перевірили будівлю парламенту - вибухівку не знайдено.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у Києві "замінували" велику мережу супермаркетів.