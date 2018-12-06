П'яний чоловік замінував Верховну Раду і повідомив поліції, де його знайти

Поліцейські прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, свої дії він пояснити не зміг.

Чоловік напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив, що у приміщенні Верховної Ради знаходиться вибухівка.

Повідомлення надійшло до Святошинського райвідділу поліції. Також чоловік повідомив, що сам він знаходится на бульварі Кольцова, розповіли у столичній поліції.

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"Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група виявила у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити поліцейським свій вчинок правопорушник не зміг", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевірили будівлю парламенту - вибухівку не знайдено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у Києві "замінували" велику мережу супермаркетів.