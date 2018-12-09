Українець прямував до Росії з мільйоном рублів у черевиках (відео)

За інформацією прикордонників, валюту було вилучено, а затриманого передано компетентним органам.

Прикордонники виявили громадянина України, який намагався перетнути державний кордон та виїхати до Росії з мільйоном рублів, які перевозив у черевиках.

Читайте такожЗелений "чай": пес винюхав три пляшки марихуани на КПП "Ужгород" (фото)

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

46-річний українець, який намагався приховано перемістити через кордон незадекларовану іноземну валюту, їхав до РФ через пункт пропуску "Журавлівка" на Харківщині.

"Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. Під час здійснення поглибленого огляду особистих речей чоловіка під устілкою взуття затриманого прикордонники виявили майже 1 мільйон російських рублів", - повідомили у ДПСУ.

За інформацією прикордонників, валюту було вилучено, а затриманого передано компетентним органам.