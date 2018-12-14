Ехо війни: у киянина знайшли 3,5 тисячі набоїв та 4 кілограми вибухівки

46-річний киянин упродовж двох років із зони проведення Антитерористичної операції привозив з собою різні зразки зброї.

На Київщині ліквідовано арсенал зброї та вибухівки - вилучено 3,5 тисячі набоїв різного калібру, гранатомети та понад 4 кг вибухівки.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

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Встановлено, що 46-річний киянин упродовж двох років із зони проведення Антитерористичної операції привозив з собою різні зразки стрілецької зброї, боєприпасів та засобів ураження, які зберігав в одному з будинків села Красилівка Броварського району.

Працівники поліції вилучили в нього 3,5 тисячі набоїв різного калібру, гранати Ф-1, РГД-5, РГ-42 у кількості 67 штук, 2 ручних протитанкових гранатомети, 3 пускові двигуни до РПГ-7, 16 пострілів до підствольних гранатометів, 26 запалів до ручних гранат, велику кількість різних запалів до мін. Також вилучені тротилові шашки, загальною вагою 3,2 кг, кілограм пластиду, детонуючи шнури, довжиною близько 10 м.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри чоловікові та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.