З'явилися подробиці катастрофи винищувача Су-27 поблизу Житомира

За попередніми даними, авіакатастрофа сталася за 1,5 кілометри від смуги, літак впав з висоти 70 метрів.

Винищувач Су-27 впав на військовому аеродромі в смт Озерне поблизу Житомира. Про це УНІАН повідомило телефоном джерело у селищній раді Озерного. “За попередніми даними, трагедія сталася за 1,5 кілометри від смуги, літак впав з висоти 70 метрів”, - зазначило джерело. Читайте такожКатастрофа винищувача Су-27 під Вінницею: волонтери розповіли про загиблого пілота (відео) За його даними, літак виконував планові польоти. Командування Повітряних сил пообіцяло пізніше повідомити подробиці катастрофи. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, близько 15.00 на Житомирщині під час заходження на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Інших подробиць катастрофи Генштаб Збройних сил не надав.

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