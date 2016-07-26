В Херсоні відвідувач дитячого відділу супермаркету вдарив ножем патрульного

Як повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook, близько 19:00 25 липня під час відпрацювання крадіжки в супермаркеті до патрульних звернулись покупці.

Вони розповіли, що у дитячому відділі перебуває особа, у якої, можливо, є зброя.

"Охоронці порядку одразу кинулись туди. Там виявився чоловік з ножем у руках. На вимогу полісменів покласти ніж на підлогу чоловік почав тікати", - сказано в повідомленні.

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Біля дверей нападник вдарив ножем патрульного, який перекривав йому вихід, потрапивши тому в грудну клітку.

"Особу затримали. Патрульного негайно доправили до лікарні", - повідомили у поліції.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили 8 ножів та небезпечну бритву.

На місце події викликали слідчих. Тривають слідчі дії.