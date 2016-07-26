В Херсоні відвідувач дитячого відділу супермаркету вдарив ножем патрульного
На херсонського патрульного поліцейського вчора здійснено напад у магазині.
Як повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook, близько 19:00 25 липня під час відпрацювання крадіжки в супермаркеті до патрульних звернулись покупці.
Вони розповіли, що у дитячому відділі перебуває особа, у якої, можливо, є зброя.
"Охоронці порядку одразу кинулись туди. Там виявився чоловік з ножем у руках. На вимогу полісменів покласти ніж на підлогу чоловік почав тікати", - сказано в повідомленні.
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Біля дверей нападник вдарив ножем патрульного, який перекривав йому вихід, потрапивши тому в грудну клітку.
"Особу затримали. Патрульного негайно доправили до лікарні", - повідомили у поліції.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили 8 ножів та небезпечну бритву.
На місце події викликали слідчих. Тривають слідчі дії.